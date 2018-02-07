Afrin'de bir köy daha teröristlerden arındırıldı

07 Şubat 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 19. gününde devam ediyor.

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimlerini terör örgütü PYD/PKK'dan aldı.

İsimleri aşağı Şeyh Huruz, Orta Şeyh Huruz ve Yukarı Şeyh Huruz olarak geçen yerleşimlerin yanı sıra Havuz Tepesi de terörden arındırıldı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 24'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 12'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 40 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sergaya Tepesi."

Hedefler tank ve toplarla ateş altına alındı

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedeflere, Fırtına obüsleri ve tanklarla atış yapıldı. Bombalanan bölgedeki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Dağın güney yamacında yapılan atış sesleri Kilis'ten duyuldu.

Bu arada, Kilis-Hatay hudut hattındaki birlikler, askeri araç, gereç ve personelle takviye edildi.

Havan ve obüs toplarıyla vuruluyor

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havan ve obüs toplarıyla vuruluyor.

Sınır hattında askeri helikopter hareketliği de devam ediyor.

Bu arada, kente gelen çok sayıda askeri araç ve komandonun askeri birliklere sevki sürüyor.

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Kaynak: AA