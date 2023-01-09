Ağbaba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilik mesleğinin "demokrasinin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri" olduğuna işaret etti.

Basının, toplumun bilincini artırmak, kamuoyu oluşturmak, kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Ağbaba, toplumun gelişmişlik düzeylerini belirleyen farklı kriterlerin bulunduğunu, bu kriterler arasında basının tarafsız, ilkeli ve özgür olabilmesinin yer aldığını belirtti.

"Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye 2005'te 98'inci sırada, 2022'de 180 ülke içerisinde 149'uncu sırada yer aldı." ifadesini kullanan Ağbaba, döviz kurunda yaşanan yükseliş ve artan girdi maliyetleri nedeniyle son yıllarda başta yerel gazeteler olmak üzere birçok basın ve yayın kuruluşunun kapanmak zorunda kaldığını kaydetti.

Ağbaba, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Hasan Fehmi Bey'den Uğur Mumcu'ya, Sebahattin Ali'den Abdi İpekçi'ye, Hrant Dink'e kalemi kırılan tüm gazetecileri saygıyla anıyor, tüm baskı ve sindirmelere rağmen görevini layıkıyla yapmaya devam eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.