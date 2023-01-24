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Ağrı’da askeri araç devrildi: 2 şehit

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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 Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde şehit düştü.

 