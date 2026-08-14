AGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM'nin takvimi...
AGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğretmen adayları 26 Temmuz'da sınava girdiler ve bugün üzerinden 19 gün geçti. ÖSYM daha önce takvimi duyurmuştu fakat bundan haberdar olmayanlar "AGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
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AGS sonuç tarihi araması gittikçe hızlanıyor. Öğretmen adayları sonuç tarihini iple çekerken net tarihi henüz bilmeyenler "AGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak" diye soruyor.
2026 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2026 takvimine göre AGS, ÖABT sınav sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinde T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ