Ahbap soruşturmasında ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı: Biz de mağduruz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncular Eda Ece Tuncer, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun ifadeleri alındı.

Savcılıkta, 6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneği'ne verdikleri destek, sosyal medya paylaşımları, yaptıkları bağışlar ve Haluk Levent ile ilişkilerine yönelik sorular yöneltildi. Üç oyuncu da soruşturmaya konu edilen iddialardan haberdar olmadıklarını ifade etti.

Eda Ece: Şevval Sam bizi Haluk Levent konusunda uyarmıştı

Eda Ece Tuncer, deprem döneminde "Yasak Elma" dizisinin çekimlerinin sürdüğünü, ekip olarak depremzedeler için yardım çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

Rol arkadaşı Şevval Sam'ın, Haluk Levent konusunda kendilerini açık şekilde uyardığını söyleyen oyuncu, bu uyarının ardından AHBAP ile herhangi bir çalışma yürütmediklerini belirtti. Haluk Levent ile hiçbir zaman iletişim kurmadığını ifade eden Eda Ece, telefon numarasının dahi kendisinde bulunmadığını söyledi.

Oyuncu, dizi ekibi olarak topladıkları oyuncak, kıyafet ve temel ihtiyaç malzemelerini kendi imkanlarıyla deprem bölgesine ulaştırdıklarını, hastaneler ile Darülaceze ziyaretlerini de herhangi bir dernek aracılığıyla gerçekleştirmediklerini dile getirdi.

"Ahbap'ı tamamen devre dışı bıraktık"

İfadesinde, "Biz set olarak AHBAP'ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık." diyen Eda Ece, AHBAP'ın devlet kurumlarına alternatif olarak konumlandırılıp konumlandırılmadığına ilişkin bilgi sahibi olmadığını, ancak kamuoyunda AFAD ve Kızılay'a rakip olduğu yönünde bir algı oluşmuş olabileceğini söyledi.

Ödül törenindeki sözleri için özür diledi

Savcılıkta, Haziran 2023'te düzenlenen ELLE Style Awards törenindeki konuşması da gündeme gelen Eda Ece, sözlerinin bağlamından koparıldığını savundu.

Konuşmasını bir şakayla bitirmek isterken hata yaptığını kabul eden oyuncu, ifadesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Depremzedelerin kendisine kırılmış olmasının en büyük pişmanlığı olduğunu belirten Eda Ece, sözleri nedeniyle birçok kez özür dilediğini ifade ederek, "Keşke zaman makinesi olsa da söylediklerimi geri alabilsem" dedi.

Oyuncu ayrıca AHBAP'a ya da Haluk Levent'e herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını da beyan etti.

Kerem Bürsin: 200 bin lira bağış yaptım

Kerem Bürsin ise Haluk Levent ile hiçbir zaman tanışmadığını, deprem öncesinde ya da sonrasında yüz yüze görüşmediklerini söyledi.

Deprem döneminde hem AHBAP'ın hem de AFAD'ın hesap bilgilerini sosyal medya üzerinden paylaştığını ifade eden oyuncu, o dönemde AHBAP'ı AFAD ve Kızılay gibi faaliyet gösteren bir yardım kuruluşu olarak değerlendirdiğini belirtti.

Bürsin, hiçbir yönlendirme olmadan AHBAP'a 200 bin lira bağış yaptığını açıkladı. Bağışın kullanımına ilişkin daha sonra bilgi talep ettiklerini, kendilerine bir belge gönderildiğini ancak ayrıntılarını hatırlamadığını söyledi.

"Para amacı dışında kullanıldıysa ben de mağdurum"

Yaptığı bağışın kendisine anlatılanın dışında kullanılmış olması halinde kendisinin de mağdur olduğunu ifade eden Kerem Bürsin, AHBAP'ın hiçbir organizasyonuna ya da etkinliğine katılmadığını dile getirdi.

Oyuncunun avukatı da, İspanya'daki bazı hayranlarının Bürsin'in bilgisi dışında bağış toplamış olabileceğini belirterek, yardım paralarının depremzedeler yerine farklı amaçlarla kullanıldığının ortaya çıkması halinde Haluk Levent'ten şikayetçi olduklarını açıkladı.

İrem Helvacıoğlu: Yardımların akıbetini bilmemiz mümkün değildi

İrem Helvacıoğlu ise Haluk Levent'i 2021 yılında İzmir'deki orman yangınları sırasında tanıdığını, o dönemde hayvanlara yönelik yardım çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

6 Şubat depremleri sırasında AHBAP'a nakdi bağış yapmadığını belirten oyuncu, çeşitli firmalarla görüşerek çocuk bezi ve benzeri ihtiyaç malzemelerinin temin edilmesine aracılık ettiğini anlattı.

Satın alma ve sevkiyat işlemlerinin dernek yetkilileri tarafından yürütüldüğünü ifade eden Helvacıoğlu, gönüllülerin yardımların nihai olarak yerine ulaşıp ulaşmadığını bilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"Devlet kurumlarını hedef almadım"

İrem Helvacıoğlu, hiçbir paylaşımında devlet kurumlarını hedef almadığını vurgulayarak, Kızılay ve AFAD'ın çalışmalarına destek vermeye çalıştığını belirtti.

AHBAP'ın yardım faaliyetleri dışında farklı amaçlarla hareket ettiği yönündeki iddiaları soruşturmayla öğrendiğini söyleyen oyuncu, bu durumun kendisini üzdüğünü ifade etti.

Helvacıoğlu, "Gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaştırılması gereken kaynaklar amacı dışında kullanıldıysa sorumluların cezalandırılmasını isterim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü, alınan ifadeler ile diğer delillerin soruşturma kapsamında değerlendirilmeye devam edildiği bildirildi.