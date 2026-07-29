Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: 5 ünlü daha ifadeye çağrıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında ünlü isimlerin ifade verme süreci genişleyerek devam ediyor.

5 isim daha ifadeye çağırıldı

Edinilen bilgilere göre, oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.

Söz konusu isimlerin bugün ya da önümüzdeki günlerde savcılığa giderek ifade vermeleri bekleniyor.

Soruşturmada çok sayıda ünlü isim ifade verdi

Ahbap soruşturması kapsamında bugüne kadar gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu, rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, oyuncu Hazal Kaya, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ile sosyal medya fenomeni Fatih Koparan da ifade veren isimler arasında yer aldı.