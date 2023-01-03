Ahmet Davutoğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. İki Genel Başkan arasındaki görüşmeye daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.
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Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Karamollaoğlu'nu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
İki Genel Başkan arasındaki görüşmeye daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.
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