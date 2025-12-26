Google Haberler

AİHM’den İmamoğlu'nun başvurusuna 'öncelikli inceleme'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "haksız tutukluluk" iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuru, mahkeme tarafından 'öncelikli inceleme' statüsüne alındı. 

AİHM’den İmamoğlu'nun başvurusuna 'öncelikli inceleme'

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı haksız tutukluluk başvurusu "öncelikli dosya" statüsüne alındı.

Gelişmeyi, İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından duyurdu.

Pehlivan, AİHM’in kararının taraflarına resmen tebliğ edildiğini belirtti, kararın Türkiye'den giden dosyalar için istisnai bir durum olduğuna dikkat çekti.

Son dakika: İBB iddianamesi kabul edildiSon dakika: İBB iddianamesi kabul edildiGündem
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar