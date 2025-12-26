AİHM’den İmamoğlu'nun başvurusuna 'öncelikli inceleme'

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı haksız tutukluluk başvurusu "öncelikli dosya" statüsüne alındı.

Gelişmeyi, İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından duyurdu.

Pehlivan, AİHM’in kararının taraflarına resmen tebliğ edildiğini belirtti, kararın Türkiye'den giden dosyalar için istisnai bir durum olduğuna dikkat çekti.

Kamuoyuna duyurulur.



Müvekkil Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutukluluğuna ilişkin yapmış olduğumuz AİHM başvurusunun öncelikli olarak inceleneceği kararı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir.



AİHM’nin vermiş olduğu bu öncelikli inceleme kararı, bugüne kadar Türkiye’den yapılan…