Aile Bakanı: İyi hal indirimi kabul edilemez

10 Ocak 2018

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlıkta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Kaya, yargılama dönemindeki "iyi hal uygulaması" konusunda Adalet Bakanı ile görüştüğünü aktardı. Kendisine bunun kanunen düzeltilebileceğinin söylendiğini ifade eden Kaya, "İyi hal indirimi denen şeyin, özellikle bazı davalarda ismen böyle geçse de uygulanması bizim açımızdan da kabul edilemez bir durum. Bununla ilgili de çalışma yürütüyoruz." dedi.

Şiddet haberlerinin, "şiddeti azaltıcı" etkisinin bulunmadığını belirten Kaya, haberlerin veriliş biçiminin ve dilinin çok önemli olduğuna işaret etti.

"Vahşet içeren haberlerin verilmesine karşıyız"

Kaya, "Reyting kaygısıyla şiddet haberlerinin özellikle vahşet içeren haberlerin verilmesine karşıyız. Bu konuda ben tüm medya temsilcilerinden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Bu ay içinde RTÜK ile ve bütün kanalların genel yayın yönetmenleriyle bir toplantı planlıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın paydaşımız olması dolayısıyla bu toplantının da önemli olduğunu düşünüyorum. Reyting kaygısıyla kadına yönelik şiddeti çevirip çevirip kötü bir şekilde vermenin yararı olduğunu düşünmüyoruz." diye konuştu.

Kaya, bu konuda çok daha hassas ve duyarlı bir yayıncılık örneği beklediğini söyledi.