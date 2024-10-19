Aile hekimleri 'ödeme yönetmeliği tasarısına hayır' demek için Ankara'da buluştu!

Aile hekimleri, 'Büyük Ankara Mitingi' düzenledi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği mitingde aile hekimleri insanca yaşayacakları güvenli çalışma alanı isteklerini dile getirdi.

Federasyon Başkanı Nehir, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği tasarısından vazgeçin ve geç olmadan buradaki binlerce kişinin sözlerine kulak verin. Aksi halde bugün, burada başlattığımız hareketimiz hız kesmeden devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP ve İYİ Parti'den doktor kökenli bazı milletvekillerinin de birer konuşma yaptığı mitingin ardından hekimlerin omuzunda sahneye getirilen ve üzerine siyah branda sarılı boş bir tabut, sahneye bırakıldı.