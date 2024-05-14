'Airbag açmadı' denen araçta airbag bölümüne sünger konmuş!

İkinci el araç alırken en çok dikkat edilen konuların başında otomobilin daha önce kazaya karışıp karışmadığı, karıştıysa airbag açıp açmadığı konusu geliyor. Boya ve değişen de araçların fiyatlarında düşüşe yola açıyor. Uzmanlar özellikle ikinci el araçlarda satın alma işleminden önce ekspertiz yaptırılmasını tavsiye ediyor.

Konya'da yaşyan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, ikinci el araç üzerinde incelem yaparken hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Uysal, airbag içerisine yerleştirilmiş sünger buldu.

Uysal, araca dair şunları söyledi: “Airbagleri sağlam olduğu söylenen bir araç geldi. Bunun bilgisini de veren büyük bir firma. Tabela çok önemli değil, ustalık önemli. Aracın airbagini kontrol ettiğimizde aracın beyin bölümünden arıza kodu çıkmadı. Direnç atılmış aracın airbaglerine ve airbagin yerinde boş olan kısmına kocaman bir sünger yerleştirmişler. Airbagin dış plastiğine de sarmış. 'Airbag açık' dedim, satıcı bana 'Böyle bir şey olamaz' dedi. Ben de kendisine birebir gösterdim. Bunun içinde airbag yerine sünger var dedim ve ikna oldu."

'Sağlam çalışan airbag hayat kurtarır'

Airbag parçasının önemine değinen Uysal, “Böyle durumlarda bir kaza anında zor durumda kalınır. Sağlam çalışan airbag hayat kurtarır. Küçük bir airbag hayatınızı kurtarır. İnsanların hayatı bu kadar ucuz değil. Airbag testi kesinlikle her araçta yapılması gerekiyor. Bu parçaların arızalarının kesinlikle kontrol edilmesini öneriyoruz. Dış kısmında bulunan plastik parça değişmiş oluyor. O yüzden de mağduriyet oluşuyor, vatandaşlarımızı uyarıyorum” diye konuştu.