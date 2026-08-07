Ajdar öldü mü, yaşıyor mu?
Bugün yine Ajdar ile ilgili birtakım iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada bazı paylaşımlarda eski PopStar yarışmacısının öldüğü öne sürüldü. Şimdi sıkça "Ajdar öldü mü" sorusu geliyor.
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Ajdar lakabıyla bilinen Mehmet Anık ile ilgili bugün "öldü" paylaşımları yapılıyor. Sosyal medyada yayılan dedikodu sonrası vatandaşlar konu hakkında bilgi almaya çalışıyor.
Ajdar öldü mü?
Ajdar'ın öldüğü söylentisi gerçeği yansıtmıyor. Sosyal medyada zaman zaman asılsız iddialar ortaya atılıyor.
Ajdar yakın zamanda Hayrettin Onur Karaoğuz'un sunduğu Kaos Show'a konuk olmuştu.
Kaynak: HABER MERKEZİ