AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile indirimli biletler, 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Yurt içinde 41 noktaya seferleri olan AJet, misafirlerine avantajlı seyahat imkânları sunmaya devam ediyor. Yurt içinde geniş uçuş ağına sahip olan AJet'in indirimli biletleri, 24 Aralık 2025 tarihinde saat 11:00'den 25 Aralık 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

İndirimli 168 bin koltuk satışta

Kampanya kampanyasında 168 bin koltuk satışı yapılacak. Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile vergi ve harçlar dahil 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan ‘basic' biletler, AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.