AK Parti: 28 Mayıs’ta sonuçları bir saatte alırız

14 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm adayların oy oranı yüzde 50’nin altında kalmış ve seçim ikinci tura kalmıştı. İkinci tur, 28 Mayıs’ta düzenlenecek.

AK Parti’li Yavuz, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri buluşmasında gazetecilerle bir araya geldi.

Hürriyet Gazetesi’nden Selçuk Böke‘nin aktardığına göre Yavuz, 28 Mayıs’ta sonuçları bir saatte alacaklarını söyledi.

Yavuz, şöyle konuştu: “28 Mayıs’taki seçimde pusula küçük, tek zarf, tek pusula. Kargaşa yok ortada. Bir saatte sonuçları alırız.”

Yavuz, 2019 seçimlerinde İstanbul’da CHP’nin zaferi sonrası ”Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu” demiş ve bu sözü sosyal medyada alay konusu olmuştu.