AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremde, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın da enkaz altında kaldığı bildirildi.

Taş'ın sosyal medya hesabından vekille ilgili şu açıklama yapıldı: “Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız….”

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre; Taş'ın Meclis'teki makamından vekilin ve ailesinin enkaz altında olduğu bilgisi verildi.