Volkan Demirel gözyaşlarına boğuldu: Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'dan yardım çığlığı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında yardım istedi.

Canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğulan Demirel, "Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Lütfen Allah rızası için yardım edin" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel canlı yayın öncesi bir de hikaye paylaşmış ve yardım isteğini yenilemişti.