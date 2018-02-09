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AK Parti İstanbul İl Başkanı belli oldu

Görevini bırakan AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin yerine Bayram Şenocak atandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı belli oldu
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AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Bayram Şenocak'ın atandığını bildirdi.

Ataş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İstanbul İl Başkanlığı'na Bayram Şenocak'ın atandığını duyurdu.

Mustafa Ataş, atamanın İstanbul'a ve AK Parti'ye hayırlı olmasını diledi.

Selim Temurci bugün yaptığı basın toplantısında görevi bıraktığını açıklamıştı. 

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