AK Parti MKYK ve MYK toplanıyor
AK Parti MYK ve MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda cuma günü toplanacak.
24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, AK Parti MYK ve MKYK'nın ilk toplantıları 29 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.
Toplantıda seçim sonuçları değerlendirilecekken bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası konusunda da istişarelerde bulunulacak.
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