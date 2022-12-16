AK Parti Sözcüsü Çelik: Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır, huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hak ettikleri cevabı alacaktır."