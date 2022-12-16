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AK Parti Sözcüsü Çelik: Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı. 

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır, huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hak ettikleri cevabı alacaktır."

 

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