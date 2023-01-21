  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. AK Parti Sözcüsü Çelik: İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir
Takip Et

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir, tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir, tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdittir. İsveç, insanlığın en önemli değerlerinin tehdit edilmesini teşvik etmiştir."

Bakan Nureddin Nebati, AK Partili vekillere sunum yapacak

AK Parti Haberleri

Bakan Nureddin Nebati, AK Partili vekillere sunum yapacak
Bu konularda ilginizi çekebilir
AK Parti