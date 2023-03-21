AK Parti ve MHP'den Erdoğan başvurusu

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini YSK'ya teslim etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başvuru sonrasında yaptığı açıklamada, "MHP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 8. maddesi çerçevesinde Sayın Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı almıştır. Bugün gerekli evrakları hazırlamış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başvurusunu YSK'ya yapmıştır. Sayın Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, girişimler karşısında milli ve ahlaki duruş, tarihi bir birlikteliktir. 14 Mayıs demokrasi bayramında aziz Türk milleti Kandil yapılanmasına gereken cevabı verecek ve attığı tokat Amerika'dan değil, Mars'tan duyulacaktır" diye konuştu.

TBMM AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise, "14 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti ve MHP temsilcileri Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdiğimizi açıkladık" diye konuştu.