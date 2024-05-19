AK Parti'de değişim: Vekiller 'Daha etkin Meclis' ve TV'lere çıkmak istiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günkü grup toplantısında değişim mesajı vermişti.

Erdoğan “Yorulan arkadaşlarımız varsa, hatası, kusuru olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız” ifadesini kullanmıştı.

AK Parti’de değişimin Kongre öncesinde başlayacağına yönelik haberler basında yer alırken, parti yönetiminde genel başkan yardımcılığı düzeyinde değişiklikler yapılacağı öne sürülmüştü.

AK Parti kulislerinde, değişimin parti yönetimi ile sınırlı kalmayacağı kabine ve Beştepe bürokrasisinde de değişiklikler olabileceği kaydedilmişti.

Sonbahardaki kongreyi bekliyor

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişim için sonbaharda yapılması planlanan olağan kongreyi beklediği belirtiliyor. Kongrenin takvimi de 22 Mayıs’ta toplanacak MKYK’da netleşecek.

Gazete Duvar'ın haberine göre; parti yönetimi ve hükümette beklenen değişimin yanı sıra milletvekillerinin Meclis çalışmalarında da değişim beklentisi var. Geçen haftalarda grup başkanvekilleri ile bir dizi toplantıda bir araya gelen AK Partili milletvekilleri “Daha etkin bir Meclis çalışması” talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası muhalefetin Meclis’in etkisinin azaldığı yorumlarına bazı noktalarda katılan AK Partili milletvekilleri toplantılarda Meclis’in nasıl daha fonksiyonel hale gelebileceğini tartıştı.

Komisyon çalışmalarının daha kaliteli hale getirilmesi, kanun yapma sürecinde altyapının güçlendirilmesi, daha çok milletvekilinin sürece katılımı, Meclis kürsüsünün daha etkin kullanılması, basın toplantılarının artırılması gibi öneriler dile getirildi.

AK Partili milletvekillerinin güncel gelişmeler dışında kendi gündemini inşa edecek faaliyetlere ağırlık vermesi gerektiği konuşuldu.

Milletvekillerinin medya ile ilişkisi de ele alındı. Farklı kanalların programlarına katılım sağlanması gerektiği belirtilirken, “Bizi gazeteciler, akademisyenler değil biz temsil edelim” görüşünü dile getirenler oldu.