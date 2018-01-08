AK Parti'den Bahçeli'ye adaylık yanıtı

08 Ocak 2018

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada, bütün partilerin uyum yasalarına katkısının olması gerektiğine dikkat çekti.

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MHP'nin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Turan, "16 Nisan'dan sonraki görevimizi biz biliyoruz. Sayın Bahçeli'nin de bu konudaki açıklamasını takdirle karşılıyoruz. Biz başından beri ittifakın ülkenin siyasal tarihinde fiilen uygulandığını biliyoruz ama bunun resmi bir karşılığı olmamış. Diyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin ittifakın aleni halini ete kemiğe büründürelim. Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır." ifadelerini kullandı.

Turan, "HDP ile CHP bir araya gelince ne güzel bir ittifak diyeceksiniz ama MHP ile AK Parti bir araya geldiğinde kötü diyeceksiniz. Bu doğru bir yaklaşım değil" diye konuştu.

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