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Bahçeli: MHP cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 'ittifak' tartışmaları ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu, 2019 Erdoğan'ı destekleyecekleri mesajını verdi.
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