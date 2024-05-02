AK Parti'den ilk açıklama! Erdoğan yakında CHP'yi ziyaret edecek
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesinin ardından Ak Parti'den de bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik en yakın zamanda iade-i ziyaret gerçekleşeceğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin AA'ya açıklamada bulundu.
Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.