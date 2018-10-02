AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na McKinsey tepkisi

02 Ekim 2018

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti ile ilgili olarak Çelik, "Almanya ile aramızdaki sorunların çözülmesi, yeni bir sayfa açılması bakımından bu ziyaretin arzulanan amacına ulaştığını ifade edebiliriz." dedi.

Çelik, Alman basınında çıkan haberlerle ilgili de şunları kaydetti:

"Bu seyahatin gerçek dinamiklerini ve gerçekten gündemini yansıtmaktan çok uzak kendi itibarlarını bile sıkıntıya sokacak kadar bu ziyareti başarısız göstermek için bu ziyaretin sonuçlarını olumsuz bir şekilde resmetmek için çok gayret edilmiş birtakım makaleler, haberler gördük."

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır. Ortadoğu için DEAŞ ne ifade ediyorsa, Avrupa için de aşırı sağ onu ifade etmektedir." şeklinde konuştu.

Çelik, AP'nin fon kararı ile ilgili, "Buradaki yaklaşım demokratik bir yaklaşım değil, dayanışma içinde bir yaklaşım değil. Tamamen ideolojik bir yaklaşımdır. Maalesef AP'yi bu ideolojik fanatizm giderek kıskaç altına almaktadır. Suriyeliler için gönderilmiş mali yardımların karşılığında bu fonlardan kesinti yapmak gibi zihinlerinde bir denklem kurmuşlar. Bu son derece tehlikeli bir denklemdir." dedi.

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun McKinsey sorularına ilişkin, "Biz birçok yerli ve yabancı kurumdan görüş alıyoruz. Bu kurumlardan görüş almak başka bir şeydir, icrai bir yetki vermek başka bir şeydir. Politikayı kim uyguluyor? Siyasi irade uyguluyor. Siyasi iradenin yerine herhangi bir ikamenin oluşmaması önceliğimizdir. Kim kimden para istiyor? Nereden duyulmuş bu? Türkiye'nin kapılarının küresel yatırımcılara açık olduğunu hep ifade ediyoruz. Kılıçdaroğlu önce CHP iktidarları döneminde kimlerden yabancı yardım alındığını araştırsın. Devletin mali bilgilerini kim kime iade ediyor? Sıradan bir danışmanlık işinden sahte bir emperyalizm propagandası yaratmayı ancak Kılıçdaroğlu yapar." dedi.

Kılıçdaroğlu, McKinsey danışmanlığını sert sözlerle eleştirdi

Kaynak: AA