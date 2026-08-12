AK Parti'den Tülay Hatimoğulları'na sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları arasında siyasi polemik yaşandı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

TBMM'de 467 kabul oyuyla "yepyeni bir dönem" açıldığını belirten Çelik, bu gelişmenin ardından Hatimoğulları'nın AK Parti ve hükümeti hedef alan açıklamalar yapmasını eleştirdi.

"Partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadeleri reddediyoruz"

Ömer Çelik, Hatimoğulları'nın açıklamalarını "haksız ve mesnetsiz" olarak nitelendirdi.

Çelik, Cumhurbaşkanı, Kabine üyeleri ve AK Parti kadrolarının İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarına karşı çıktığını belirterek Türkiye'nin bu konudaki tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

Açıklamasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerinden de Hatimoğulları'na tepki gösteren Çelik, DEM Parti liderinin İsrail'in Filistin'e yönelik politikaları konusunda Netanyahu'nun sözlerine referans vermesini eleştirdi.

Çelik, Türkiye'nin "insanlık ittifakının en güçlü sesi" olduğunu savunarak, hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken Netanyahu'nun sözlerini referans almaması gerektiğini söyledi.

"Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hatimoğulları'na açıklamasını düzeltmesi yönünde çağrıda bulundu.

Çelik, Netanyahu'nun sözlerine dayanarak siyasi değerlendirme yapılmasına sert tepki göstererek bunun bir siyasetçinin sicili açısından son derece olumsuz bir durum olduğunu savundu.