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AK Parti'li Aydemir, altılı masaya yüklendi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, altılı masanın dün yaptığı açıklamanın "incir çekirdeğini doldurmayacak bir muhtevası" olduğunu söyledi.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, altılı masanın 10 saate yakın toplantı yaptığını, toplantının ardından 3,5 sayfalık bildiri yayınlandığını anımsattı.

Altı genel başkanın imzasıyla yayımlanan ortak metindeki, "Genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespitiyle ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadelerini eleştiren Aydemir, "Adayı tespit etmek üzere 'istişare etmeyi istişare ettik.' demek garabettir, milleti hafife almaktır, basitliktir. 'İşaret beklediğimiz yerlerden daha işaret gelmedi.' diyebilirsiniz. Bu bile çok daha saygıdeğer ama diğeri toplumu hafife almaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Ahmet Davutoğlu göstere göstere milletle dalga geçiyor"

"3,5 sayfalık açıklamanın içeriğine baktığınızda incir çekirdeğini doldurmayacak bir muhteva var." diyen Aydemir, "Başörtüsüyle ilgili ikircikli yaklaşım ortaya koyanların altılı masanın gündemine gelip gelmediğini" sordu.

Aydemir, "Başörtüsüyle ilgili kendileri yeni bir anayasa değişiklik teklifi hazırlıyorlar. Bu arkadan dolanma, 'başörtüsüne özgürlük alanı genişlesin' teklifimizi sulandırma girişimidir. Bu mütedeyyin kesimlerle dalga geçmektir" dedi.

Bir gazetecinin "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun masada bulunan 6 liderin seçimin ardından imza yetkisine sahip cumhurbaşkanı yardımcısı" olacağı yönündeki sözlerini sormasına Aydemir, "Ahmet Davutoğlu göstere göstere milletle dalga geçiyor. 'Ey Türk milleti, biz vazife alırsak size hayatı eskiden olduğu gibi cehennem haline getireceğiz.' diyor" yanıtını verdi.

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