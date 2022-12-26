AK Parti'li İleri’den dijital oy kullanılmasına yönelik açıklama

İleri, Bingöl Belediyesi'nde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında, AK Parti teşkilatlarının seçimden seçime sahaya çıkan bir teşkilat olmadığını, her zaman vatandaşla bir arada olduklarını söyledi.

Yurdun her yerinde gerçekleştirdikleri programlarda çok yüksek bir enerji ve motivasyon gördüklerini dile getiren İleri, bunun son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da gerçekleştirdiği programlarda da görüldüğünü belirtti.

Herkesin 2023 seçimlerinin önemini gördüğünü ifade eden İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan gıda krizleri küresel anlamda konuşuluyor, bir taraftan da enerji krizleri konuşuluyor ama bunun da ötesinde bütün dünyayı etkileyen bir ekonomik sıkıntı da söz konusu. Türkiye bütün bu sınamalara rağmen, bu sıkıntılı süreçte çok şükür ekonomisini büyüterek, ihracatını arttırarak yoluna devam etti. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın korunması noktasında da çok önemli tedbirler hayata geçirildi, geçiriliyor."

"Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz"

Muhalefet partilerini eleştiren İleri, ülkede muhalefet anlayışının ilerleme kaydedemediğini belirtti.

İleri, şöyle konuştu:

"Kendini güncelleyememiş, ortaya yeni bir söylem koyamamış, bunun da ötesinde yeni taktikler geliştirememiş bir anlayış olduğu görülüyor. 1950'lerde de yatırım karşıtı bir duruşları vardı, bugün de her türlü yatırıma karşı çıkıyorlar. 1950'lerde de genellikle manipülasyon ve yalan siyaseti üzerinden ilerlemeye çalışıyorlardı, maalesef bugün de benzerlerini görüyoruz. Ana muhalefette özellikle hiçbir değişim olmadığını görüyoruz. Altılı masaya baktığımızda ise henüz hangi konuları konuşmaları gerektiği konusunda da iyi uzlaşma sağlamış değiller. Aday konusundaki netameli süreci zaten sizler de takip ediyorsunuz. Ana muhalefetin düzenlediği tırnak içerisinde söylüyorum vizyon toplantısını biraz da ibretle takip ettik. Türkiye'de, yurt içinde bulamadıkları vizyonu maalesef yabancı danışmanlarla bulmaya çalışıyorlar. Ancak bu yabancı danışmanlar zahmet edip toplantıya teşrif bile etmediler. Yine vizyonu yurt dışında arayan muhalefet lideri Almanya'dayken yurt içinde kendi partisi içerisinde adaylık noktasında yine ilginç gelişmeleri hep beraber ibretle izledik. Buradan gelmek istediğimiz sonuç şu; maalesef muhalefet Türkiye'nin ulaşmış olduğu olgunluk seviyesinin çok altında kalmış durumda. Uzunca bir süredir böyle. Ancak bizler Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."

"Seçim Kanunu belli ve nettir"

İleri, bir gazetecinin "Evde dijital ortamda oy kullanma ile ilgili bir çalışmanız var mı?" sorusu üzerine teknik ve teknolojik olarak bu şekilde bir uygulama sürecinin mümkün olduğunu ancak bunun bir siyasi karar olduğunu ifade etti.

Bunun tüm ülkeyi ilgilendiren bir karar olduğunu anlatan İleri, "Şu an itibarıyla Seçim Kanunu bellidir ve nettir. Seçimlere de o doğrultuda girilecek" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da bölgenin güvenlik açısından çok önemli bedeller ödediğini belirterek, şunları söyledi:

"Çok şükür son yıllarda çok farklı bir ortamdayız. Huzur ve güven ortamındayız. Son 20 yılda AK Parti yeni bir Türkiye, yeni bir Bingöl inşa etti. Türkiye'deki değişimi en iyi özetleyen il bence Bingöl."

Toplantıya, MKYK üyeleri Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Şaziye Gündüz, Alaattin Parlak, Abdurrahim Fırat, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Van Milletvekili İrfan Kartal, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar katıldı.

İleri, daha sonra kentte esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.