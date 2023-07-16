AK Partili Külünk, ÖTV zammının zamanlamasını eleştirdi: Sebebiyet veren görevden alınmalı

Akaryakıttaki ÖTV artışı dün gece Resmi Gazete'de yayınlanmış, benzin ve motorine yaklaşık yüzde 20 zam gelmişti.

AK Partili Külünk, Twitter hesabından paylaşım yaparak, zam kararının 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yayınlanmasını eleştirdi.

Dün FETÖ'nün 2016'daki darbe girişimine karşı halk direnişinin yedinci yılı olması nedeniyle birçok kentte etkinlik düzenlenmiş, gece yarısı sela okunmuştu

Külünk, Twitter hesabından şunları yazdı: "Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinde hem de sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor."