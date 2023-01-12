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AK Parti'li Yazıcı: İsveç'ten hesap soracağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Terör nerede olursa olsun şiddetle kınıyoruz, nefretle kınıyoruz. Elbette ki Türkiye muhatap ülkeden, buna müsamaha gösteren ülkeden bunun hesabını hukuk ölçüleri içerisinde soracaktır" ifadelerini kullandı.

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Yazıcı, yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Eylemi, "çok alçakça bir gösteri" olarak niteleyen Yazıcı, "PKK, dünyada bilinen ve yıllardır Türkiye'nin mücadele ettiği, Türkiye'nin güvenliğini, özgürlük alanlarını ihlal eden bir eylem grubu ama böylesi bir eylemi İsveç gibi Avrupa'nın medeni sayılan ülkesinde icra ediliyor olması çok ilginç. İsveç'in bunu çok iyi analiz etmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda, PKK'ya hamilik yapmış olması dolayısıyla rezerv koymasının ne denli haklı olduğunu da bu eylem ortaya koyuyor, gösteriyor. Bunu elbette ki İsveç Hükümeti çok iyi analiz etmeli ve toprakların üzerinde hak ve özgürlüklerin ölçülü olarak kullanılmasını gözetmek suretiyle uluslararası hukukun, uluslararası diplomasi hukukunun gerektirdiği önlemleri de almakla yükümlüdür diye düşünüyorum. Bir de tabii ki Türkiye'nin birliği, bütünlüğü önemlidir. Türkiye'nin değerleri önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyetini temsil eden bir kişiliktir, bir makamdır, en önemli bir makamdır. Dolayısıyla, bu eyleme karşı ülkemizdeki bütün grupların iktidarıyla, muhalefetiyle ne tür tepki verecekleri, bana göre ülkemizdeki değerlere sahip çıkma açısından son derece önemlidir, bunu da gözlemleyeceğiz göreceğiz. Terör nerede olursa olsun şiddetle kınıyoruz, nefretle kınıyoruz. Ve elbette ki Türkiye muhatap ülkeden, buna müsamaha gösteren ülkeden bunun hesabını hukuk ölçüleri içerisinde soracaktır."

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