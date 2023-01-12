  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İbrahim Kalın: İsveç'ten somut adımlar bekliyoruz
Takip Et

İbrahim Kalın: İsveç'ten somut adımlar bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir" ifadesini kullandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

İbrahim Kalın, paylaşımında, "İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir" ifadesine yer verdi.

AK Parti'li Yazıcı: İsveç'ten hesap soracağızAK Parti'li Yazıcı: İsveç'ten hesap soracağızGündem

 

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıİsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıGündem

 

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruzÖmer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruzGündem

 

Bakan Bozdağ: Terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorumBakan Bozdağ: Terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorumGündem

 

Kurtulmuş'tan skandala sert tepki: Çirkin gösteri, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdırKurtulmuş'tan skandala sert tepki: Çirkin gösteri, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdırGündem

 

TBMM Başkanı Şentop: İsveç'in eyleme izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez

Recep Tayyip Erdoğan Haberleri

TBMM Başkanı Şentop: İsveç'in eyleme izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, İsveç'teki provokasyonlara tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Haberleri

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, İsveç'teki provokasyonlara tepki gösterdi
Bu konularda ilginizi çekebilir
recep tayyip erdoğan Cumhurbaşkanı