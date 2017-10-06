AK Parti'nin Düzce Belediye Başkan adayı Dursun Ay oldu

06 Ekim 2017

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Düzce Belediye Başkan adayı Dursun Ay oldu.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in istifasının ardından yeni başkanın seçilmesi için belediye meclisi olağanüstü toplandı.

Belediye Meclisi Başkan Vekili Salih Keskinli, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni başkanın seçilmesi için olağanüstü toplandıklarını belirterek, parti gruplarına adaylarını sordu.

Bunun üzerine AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Küçük adaylarının Dursun Ay olduğunu söyledi. MHP grubunun aday çıkartmadıklarını beyan etmesi üzerine oylamaya geçildi.

Seçimde 21 AK Parti, 10 MHP meclis üyesi oy kullanacak.

Dursun Ay kimdir?

1962 yılında Cumayeri Yenitepe köyünde doğdu. İlkokulu aynı köyde okudu. Düzce Lisesinin orta kısmını Düzce'de bitirdi. İzmit Teknik Lisesinin makine bölümünü okuduktan sonra Düzce Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümünü bitirdi.

Askerlik görevinin ardından bir plastik firmasında elektrik ve üretim sorumlusu olarak çalıştı. 3 yıl İntaş A.Ş'nin Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Hala hazırda Organize Sanayi Bölgesindeki Mobilya fabrikasında görev yapıyor.

Bugüne kadar İlim Yayma Cemiyeti, Semerkant Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında görevler aldı. 2004-2009 yıllarında AK Parti Düzce Belediyesi Meclis üyeliği görevinde bulundu. Halen 2.Dönem Belediye Meclis üyesi olan Ay, üniversite, cami, dernek yönetimi ve AK Parti İl Yönetim kurulu üyesi.

Kaynak: AA