AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

07 Temmuz 2018

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı için uzun süredir son Başbakan Binali Yıldırım'ın adı konuşuluyordu.

Edinilen bilgiye göre AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Başbakan Binali Yıldırım oldu. AK Parti Grup Başbakanı Bostancı ve grup başkanvekilleri, Başbakan Yıldırım'ın Meclis Başkanı adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığına sundu.

Yıldırım'dan ilk yorum

Yıldırım, TBMM'deki makamından çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Vatana, millete hayırlı olur inşallah." ifadesini kullandı.

Kendisinin yeni dönemin ilk TBMM Başkanı adayı olduğunun belirtilmesi üzerine Yıldırım, "Ama başka adaylar da çıkabilir." dedi.

Yıldırım, "İlk turda sonuçlanır mı?" sorusu üzerine "Bilemem, Meclis iradesine ben karar veremem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur." diye konuştu.

Kendisinin daha önce TBMM Başkan adaylığına ilişkin soruya verdiği "Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar." şeklindeki yanıtın hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Kapı açıldı, gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı TBMM'deki oylama ile seçilene kadar geçici Meclis Başkanı görevini en yaşlı üye sıfatı ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz yerine getirecek.