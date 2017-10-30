Akaryakıt zamlarına CHP'den tepki

30 Ekim 2017

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye’de akaryakıttan yüzde 60’ın üzerinde vergi alındığını, benzin ve mazota yapılan zamların asıl itibari ile vergi zammı olduğunu, benzine bugün yapılan zamlarla vatandaşın sırtına günlük 10 milyon lira daha fazladan vergi bindiğini söyledi.

Erdoğdu, benzine 25 Ekim’de yapılan 9 kuruşluk zamma ek olarak, yarından geçerli olmak üzere benzine 12 kurüş, motorine de 17 kuruş daha zam yapıldığına işaret ederek, “Son 5 günde yapılan zamlarla vatandaşın sırtına günlük 10 milyon TL vergi daha bindi. Eğer yıl sonuna kadar benzine zam yapılmazsa vatandaşlar 3 milyar 600 milyon TL daha fazladan vergi ödeyecek. Ama AK Parti’nin uluslararası petrol fiyatlarını ve döviz kurlarını bahane ederek neredeyse her hafta zam yaptığını göz önüne alırsak, vatandaşın sırtına binecek vergi yükünün daha da ağırlaşacağını tahmin etmek zor değil” dedi.

Benzin ve motorine önemli zam

Türkiye’de yıllık ortalama 3 milyar litre benzin, 25,5 milyar litre de mazot kullanıldığına değinen Erdoğdu şöyle devam etti:

“1,5 TL’ye ithal ettiğimiz akaryakıt dağıtım masrafları ve özellikle alınan fahiş vergilerle pompada 5,5 TL oluyor. Bizim hükümetimiz vergiden vergi alan yani önce ÖTV alıp daha sonra aldığı ÖTV’nin de KDV’sini alan tuhaf bir hükümet. Türkiye’de ortalama sürücü başına düşen yıllık benzin miktarı 34 litre civarında. Bu miktar dünyanın en yoksul ülkelerden bile az. Örneğin, Tayland’da bir sürücü yılda ortalama 106 litre benzin harcamakta. Türkiye'nin üçte biri oranında kişi başı milli gelire sahip Mısır’da yıllık ortalama kişi başı gelirle 10 bin, Meksika’da 9 bin litre benzin alınabilirken, Türkiye’de yaklaşık 6 bin litre alınabiliyor.”

"Vatandaş büyük işletmelerden fazla vergi ödüyor"

Kendi gelir grubu içinde benzin fiyatı en yüksek olan ülke olduğumuzu ifade eden Erdoğdu, açıklamasını şu görüşleri dile getirdi:

“Türkiye’de akaryakıt üzerinden alınan vergiler gelirimiz Avrupa ülkeleri ile denkmişçesine uygulanıyor. Bu da vatandaşların alım güçlerini düşürüyor. Toplu taşımayla bile olsa işine gitmek için ortalama 5 litre benzin tüketen ortalama gelire sahip bir kişi, günlük gelirinin 4’te 1’ini benzine harcıyor. Her gün işe giden vatandaşlar, devlete büyük işletmelerin ödediğinden daha fazla vergi aktarmak zorunda kalıyor. AK Parti vergi alması gereken kesimlerden vergi alamıyor ve bu acziyetin faturasını da yoksul yurttaşların sırtına yüklüyor. Mevcut vergi politikalarıyla AK Parti vergi topladığı kesimleri, yine bu vergiler nedeniyle yoksulluğa sürüklüyor.”

"Zamlar enflasyonu, enflasyon faizleri yükseltecek"

Yapılan zamların enflasyon üzerinde de baskı yaptığını hatırlatan Erdoğdu “akaryakıta yapılan zamlar akaryakıt üretimin temel girdisi olduğu için iğneden ipliğe her ürünün fiyatına bu zamlar yansıyacak. Bu zamlar enflasyonu, enflasyon faizleri yükseltecek. Yüksek faiz yatırımları düşürüp yüksek işsizliği daha da yükseltecek. Sonuçta geçim sıkıntısıyla boğuşan milyonlarca insanımızın hayatı daha da zorlaşacak” dedi.

Akaryakıt zamlarının döviz artışları ile açıklanabilmesinin mümkün olmadığını, benzin ve motorin fiyatlarının 2017 başından beri dolar bazında yüzde 10 pahalandığını kaydeden Erdoğdu, “Aynı dönemde Eylül ayından itibaren doların fiyatının artmasına rağmen dolar halen sene başındaki TL değerinin altındadır. Europe Brent Spot fiyatında ise yüzde 5’in altında bir seviyededir. Diğer bir deyişle, küresel akaryakıt fiyatlarındaki değişimde AK Parti’nin akaryakıt zamlarının nedeni olamaz” diyerek sözlerini tamamladı.