Benzin ve motorine önemli zam
Yarından itibaren benzinin litre fiyatına 12, motorinin litre fiyatına 17 kuruş zam yansıtılacak.
Benzin ve motorine önemli bir zam geliyor.
Ham petrol fiyatlarının 57 dolar seviyesinden 60 dolar seviyesine çıkması ve dolar/TL paritesindeki yukarı yönlü hareketlilik benzin fiyatlarına da yansıdı.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin ve motorine zam geldiğini duyurdu.
PÜİS'in açıklamasında, "31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik den dolayı benzin grubunda 12 kuruş motorinde ise 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi.
Zamla birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 5,38 TL'den 5,50 TL'ye, Ankara'da 5,43 TL'den 5,55 TL'ye, İzmir'de 5,40 TL'den 5,52 TL'ye çıkması bekleniyor. Motorinin litre fiyatının ise, İstanbul'da 4,79 TL'den 4,96 TL'ye, Ankara'da 4,83 TL'den 5 TL'ye, İzmir'de 4,82 TL'den 4,99 TL olması bekleniyor.
Fiyatlar ilçe ve akaryakıt istasyonlarına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.