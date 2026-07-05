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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.10'da kaydedilen sarsıntının yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 5 TEMMUZ : Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Akdeniz'de saat 11.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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