Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu? SON DEPREMLER, 13 Eylül son depremler listesi Az önce deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) , saat 11.44'te Akdeniz açıklarında, 7.1 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Sarsıntı saat 11.44'te kaydedilirken, sarsıntının yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
13 Eylül son depremler listesi...
13.09.2025 – 11:44 – Büyüklük: 4.1 – Akdeniz
13.09.2025 – 11:33 – Büyüklük: 2.1 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 11:31 – Büyüklük: 2.9 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 11:25 – Büyüklük: 2.1 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 11:22 – Büyüklük: 1.3 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 11:18 – Büyüklük: 2.4 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 10:49 – Büyüklük: 1.2 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 10:42 – Büyüklük: 1.1 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 10:23 – Büyüklük: 1.2 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 10:19 – Büyüklük: 1.2 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 09:59 – Büyüklük: 3.3 – Saimbeyli (Adana)
13.09.2025 – 09:57 – Büyüklük: 1.0 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 09:54 – Büyüklük: 1.0 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 09:44 – Büyüklük: 1.2 – Kale (Malatya)
13.09.2025 – 09:34 – Büyüklük: 1.6 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 09:30 – Büyüklük: 2.3 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 09:27 – Büyüklük: 2.2 – Sındırgı (Balıkesir)
13.09.2025 – 09:23 – Büyüklük: 1.3 – Sındırgı (Balıkesir)