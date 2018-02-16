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Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Depremin saat 09.09'da, 48,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

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