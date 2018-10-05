'Akıllı teknoloji’ ile uçmaya hazır olun!

05 Ekim 2018

Derya COŞKUN SAYIN

İGA Havalimanı işletmesi tarafından kurulan İGA Bilişim, İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetlerini sağlayan bir şirket. Toplam 780 kişilik ekiple birlikte 5 ana sistemin sorumluluğunu üstlenen İGA Bilişim, tüm bu süreci anlatmak için geçtiğimiz günlerde düzenlediği özel toplantıda basın mensuplarını ağırladı.

Dünya gazetesi olarak yer aldığımız basın toplantısında, yerli ve milli sistemler vurgusunun yanında dünya çapında, alanında verilen en büyük hizmeti de yerinde görme şansını yakaladık. Üstelik herkesin merakla beklediği yeni havalimanını da bizzat görmek bizim için özel bir deneyim oldu.

Arnavutköy’de 7 bin 600 hektarlık bir alanda kurulan yeni havalimanı büyük ölçüde tamamlanmış ve 29 Ekim tarihindeki açılışa hazır durumda. İGA Bilişim’in hummalı çalışmasıyla dünyanın en akıllı havalimanlarından biri olarak çok kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak olan yeni havalimanında, özellikle güvenlik noktasında çalışmalar tamamlanmak üzere. Buna ek olarak, içeride apronlardan bekleme alanlarına, mağazaların yerlerinden kontuarlara kadar pek çok detay şimdiden hazır. Yapımı tamamlanan kontrol kulesinin yanı sıra bir de sanal kule bulunan havalimanında, her adımda güncel teknolojik sistemlerle karşılaşıyorsunuz.

Öncelikle IoT uygulamasının kullanım alanları dikkatimizi çekiyor. Pist aşınmaları ve kuş hareketlerinin takibi ve raporlanmasında kullanılacak IoT uygulamasının yanında, havalimanında hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri bildirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni nesil sadakat yönetimi sistemleri, kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı gibi uygulamalar da yer alacak.

“Ürettiğimiz yerli ve milli teknolojiler dünya havalimanları için örnek olacak nitelikte”

Yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketinin Yeni Havalimanı için odağında; tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemleri var.

Bu kapsamda konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İGA CIO’su Ersin İnankul, İGA Bilişim’in İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirdiğini söyleyerek, İGA Bilişim’in havalimanı bilişim hizmetlerini bu çapta sağlayan, dünyanın en büyük şirketi olacağının altını çizdi. İnankul, “İstanbul Yeni Havalimanı’nda yolcu memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için kullanılacak mobil uygulamalardan, havalimanı güvenlik sistemlerine, havayolları mesajlaşma platformundan, ortak karar verme sistemine kadar birçok yazılımı hayata geçirdik. Ayrıca dünyanın ilk havalimanı veri merkezi, ülkemizin ilk sanal kule uygulaması ile yerli robot, insansız yolcu taşıma araçları gibi güncel teknolojik sistemler üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada ürettiğimiz yerli ve milli teknolojiler, tüm dünya havalimanları için örnek olacak nitelikte” dedi.

3 adet veri merkezi, 20 milyon GB’lık veri alanı

Adım adım gezdiğimiz İstanbul Yeni Havalimanı’nda biri terminal dışında olmak üzere 3 adet veri merkezi var. Bünyesinde 20 milyon GB’lık veri alanı barındıran yapıda; 102 adet entegre sistemin yanı sıra, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3 bin 257 kartlı geçiş noktası ve 3 bin 267 adet bilgi monitörü bulunuyor. Havalimanında ayrıca, 4 bin 500’ün üzerinde destek verilen bilgisayar ile 9 bin güvenlik kamerası yer alıyor. Bu 9 bin güvenlik kamerasının 248 adedi yüz tanıma özelliğine sahip ve dolayısıyla güvenlik konusunda deyim yerindeyse ‘kuş uçurulmayacak.’ Ve en dikkat çeken özelliklerden biri olan, aynı zamanda ülkemizde ilk defa uygulanan sanal kule ise uçakların hareketlerini artırılmış gerçeklik ile inceleyecek. 3 farklı robot ekibinin de kullanılacağı havalimanında hizmet robotları, güvenlik robotları ve temizlik robotları görev almaya hazırlanıyor. Tüm bunların hepsi 200 milyon euroluk bir devasa bir IT yatırımının sonucu…

Netice itibariyle; herkesin merakla beklediği açılış, bizi şimdiden çok heyecanlandırdı. Dünyanın önemli havayolu şirketleriyle buluşmasına 24 gün kalan yeni havalimanının teknolojik kalkınma sürecine de önemli bir ivme kazandıracağı muhakkak.