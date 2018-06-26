Akom: İstanbul'da dolu yok
İBB AKOM yaptığı yeni açıklama ile İstanbul'da dolu beklenmediğini duyurdu.
İstanbul çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün 17:00-22:00 saatleri arasında gerçekleşebileceği ifade edildi.
Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AKOM: Dolu yok
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) öğle saatinde yaptığı dolu uyarısını akşam saatlerine doğru değiştirdi. AKOM, "Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı beklenmiyor" duyurusunu yaptı.