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Akom: İstanbul'da dolu yok

İBB AKOM yaptığı yeni açıklama ile İstanbul'da dolu beklenmediğini duyurdu.

Akom: İstanbul'da dolu yok
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İstanbul çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün 17:00-22:00 saatleri arasında gerçekleşebileceği ifade edildi.

Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKOM: Dolu yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) öğle saatinde yaptığı dolu uyarısını akşam saatlerine doğru değiştirdi. AKOM, "Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı beklenmiyor" duyurusunu yaptı.

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