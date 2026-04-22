AKOM uyardı: Yağışlar etkisini artıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM)’dan İstanbul ve Marmara Bölgesi için yağış uyarısı geldi.

Açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde etkisini gösterecek.

Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM’un değerlendirmesine göre, hava sıcaklıkları 12 ila 16 derece aralığında seyredecek ve mevsim normallerinin altında kalmaya devam edecek.

Hafta sonu itibarıyla ise hava koşullarında iyileşme bekleniyor. Tahminlere göre gökyüzü çoğunlukla güneşli olacak ve sıcaklıklar yeniden 20 derece civarına yükselecek.

Baraj doluluk oranı yüzde 70,39

Öte yandan İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde 70,39 seviyesinde ölçüldü. Barajlarda bulunan toplam su miktarının ise 611 milyon metreküp olduğu bildirildi.

Vatandaşlara tedbir çağrısı

AKOM, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.