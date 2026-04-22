Kuraklık bitti, umut büyüdü: Buğdayda verim artışı bekleniyor

Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından önemli konumda bulunan Diyarbakır'da geçen üretim sezonunda yeteri kadar yağış düşmemesi tarımsal üretimde gerilemeye neden oldu.

Bu üretim sezonunda ise kar yağışları ve ardından devam eden yağmurla, yağışta uzun yıllar ortalamasının geride bırakıldığı ilde, başta buğday olmak üzere tarımsal ürünlerde yüksek verim beklentisi arttı.

Geçen yıla göre yağışta yüzde 258 artış yaşandı

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, ilin yaklaşık 6,5 milyon dekar tarım alanına sahip olduğunu, bu alanın 1,5 milyonunda sulu, 5 milyonunda ise kuru tarım yapıldığını söyledi.

Buğday üretiminde Türkiye'de 3'üncü, kırmızı mercimekte 2'nci ve pamuk üretiminde de 2'nci sırada bulunduklarını bildiren Alan, "Bu yıl yağışlarla birlikte inşallah sıralamamız daha da yükseğe çıkacaktır" dedi.

Diyarbakır'da 1 Ekim 2024-6 Nisan 2025 (su yılı) ile 1 Ekim 2025 ila 6 Nisan 2026 yağış verilerini karşılaştıran Alan, şunları kaydetti:

"2025 su yılında bugüne kadar (6 Nisan) metrekareye düşen yağış miktarı 259 milimetreyken, 2026'da ise 669 milimetre olmuştur. Uzun yıllar yağış ortalamamız aynı dönem için 441,9 milimetre. Bu yıl yağışlarda, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 51, geçen yılın su yılına göre ise yüzde 258'lik bir artış meydana geldi."

Alan, geçen yıl biçerdöverlerin yağış azlığı sonucu yaşanan kuraklık nedeniyle yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarlık alanda biçim yapmadığını kaydetti.

Yağışların buğday üretimine etkisine değinen Alan, şunları aktardı:

"Geçen yıl kuraklıktan dolayı özellikle buğdayda verimde ciddi düşüş yaşandı. Verim ortalamamız dekara 350-400 kilogramlardan 263 kilograma düştü. İnşallah bu yıl yağış sayesinde verimde dekara 450 kilogramları bulabileceğiz. Önümüzdeki süreçte yağışın ve hava sıcaklığının istediğimiz şekilde devam etmesi halinde bu artış söz konusu olacak. Bu yıl yağışların olması önümüzdeki yıllara da önemli katkılar sağlamakta. Yer altı su seviyesinde ciddi bir artış söz konusu. Barajlarımızdaki doluluk oranı önümüzdeki yıllar için de umut verici."

Yüksek miktarda yağışın tarımsal ürünlerde meydana getirebileceği olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için çiftçilere tavsiyelerde bulunan Alan, özellikle su tutan arazilerde çiftçilerin tedbir alması gerektiğini anlattı.

Alan, "Çiftçilerin arklar oluşturarak, su tahliyesi yapmasını tavsiye ediyoruz. Bu tür yağışlı yıllarda özellikle su tutan yerlerde bitkilerde kök zararlarına ve pas hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. Süneyle mücadele ekiplerimiz sahada. Çiftçilerimiz ekiplerimizden her türlü danışma hizmeti alabilecekler" ifadelerini kullandı.