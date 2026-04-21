Bursa'da heyelan yolu parçaladı: Bölge ulaşıma kapandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili yağışların ardından meydana gelen heyelan, iki kırsal mahalleyi birbirine bağlayan yolu ulaşıma kapattı. İsaören ile Dipsizgöl mahalleleri arasındaki yaklaşık 150 metrelik yolun büyük bölümünde ciddi hasar oluştu. Olayın ardından yol çift yönlü trafiğe kapatılırken, mahalle sakinleri alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yetkililerin bölgede inceleme başlattığı ve yolun yeniden açılması için çalışma yapılmasının beklendiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA