Marmara’da tedirgin eden görüntü: Deniz renk değiştirdi
Marmara Denizi’nin Avcılar kıyılarında havaların ısınmasıyla birlikte denizde kirlilik ve yer yer renk değişimi gözlemlendi. Dronla havadan kaydedilen görüntüler, geçmiş yıllarda yaşanan müsilaj krizini anımsatarak bölge halkında endişeye yol açtı.
