AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı! Muhtemel tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte beklenen kar yağışına ilişkin uzun vadeli tahminleri paylaştı. Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen “Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cebeci, kar için en olası dönemin ocak ayı başından şubat ortasına kadar olan süreç olduğunu söyledi.

"En muhtemel dönem ocak başı-şubat ortası"

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda İBB'nin kış koşullarıyla mücadele kapsamında ulaşım, tuzlama ve ekipman hazırlıkları da ele alındı.