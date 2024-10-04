Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü kapatılıyor
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronunun yayalaştırma ve çevre düzenlemesi kapsamında yarından itibaren tek yönlü olarak geçici süre işletmeye kapatılacağı bildirildi.
Ordu Caddesi yayalaştırma ve çevre düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilecek revizyon ve yenileme çalışmaları nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronunun yarından itibaren geçici bir süre işletmeye kapatılacak.
Metro İstanbul'dan yapılan konu ile ilgili açıklamada, "Çalışma süresince, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı ve B1 Halkalı-Gebze Marmaray hatlarına geçecek yolcularımızın Yusufpaşa istasyonunda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattına geçecek yolcularımızın Laleli-İstanbul Üniversitesi istasyonunda aktarma yapmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.