Akşener oyunu kullandı: Ankara'da seçim çok ilginç geçecek

Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na eşiyle geldi.

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "4625" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.

Meral Akşener, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hür ve müstakil olarak, ittifak siyasetine mahkum olmadan, "ucube sistemin" dayattığı sistemin dışına çıkmanın çok yorucu olduğunu belirtti.

Akşener, "Bana göre partimin hemen hemen her bireyinin haksızlığa uğradığı, çok iftiralarla karşı karşıya kaldığımız ama bu direnmenin Türkiye açısından göreceksiniz ki siz hepiniz çok gençsiniz, siz gençler açısından neye tekabül ettiğini bir yıl sonra daha iyi anlayacağız hep birlikte." diye konuştu.

'Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum'

Seçim sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden Akşener, miting yerine ilçelerde ve il merkezlerinde esnaf gezerek propaganda yaptığını, bedensel bir çalışma olduğu için yorulduğunu söyledi.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Akşener, şöyle devam etti:

"Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye açısından, bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla rekabet siyasetinin, proje üzerinden rekabet etme siyasetinin ve odakta seçmenin olduğu bir siyaset dilinin hakim olması içindi bu çaba. Yani mesela basın emekçilerinin maaşı hiç konuşulmuyor farkındaysanız. Bunların konuşulabildiği, yerel basının durumunun konuşulabileceği seçimler ve bir siyaset dilini inşallah oluşturacağız diye ümit ediyorum."

'Ankara'da ilginç gidecek'

Bir gazetecinin "Ankara'da seçim yarışı nasıl gidecek?" sorusuna Akşener, "Ankara'da ilginç gidecek, çok ilginç gidecek." yanıtını verdi.

Akşener, İstanbul'daki seçim yarışına ilişkin yorumunun sorulması üzerine de, "Yorum yapmayayım. Her şey iyi olacak, bizim durumumuz iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz?" sorusu üzerine ise Akşener, "Ramazan olduğu için önce evden, sonra bir arkadaşımızın lokantasında iftar yapacağız, sonra da partiye geçeceğiz." ifadesini kullandı.