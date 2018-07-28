Akşener: Pazartesi genel merkezde olacağım

28 Temmuz 2018

İYİ Parti genel başkan yardımcıları Ümit Özdağ ve Koray Aydın'ın da aralarında olduğu parti yetkilileri ve çeşitli illerden gelen partililer, daha önce partisinin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını söyleyen Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplandı.

Akşener ile evinde bir süre görüşen Koray Aydın, görüşmenin ardından dışarıda bekleyen partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Sayın Meral Akşener, Allah kısmet ederse, genel merkezde pazartesi günü saat 15.00'te görevinin başında olacak. Biz partililer olarak buradan haykırıyoruz; Sayın Genel Başkanımızı da konuşmak üzere dışarıya davet ediyoruz. Meral Akşener'i bekliyoruz." dedi.

Partililerin sevgi gösterisi ve çağrıları üzerine Akşener de kısa süre sonra dışarı çıktı.

Meral Akşener, yaptığı konuşmada, partililere evlerine dönmeleri çağrısında bulunarak, "Herkes şehrine dönsün. Komşularımızı yeteri kadar yorduk. Pazartesi günü saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun." diye konuştu.

Partililer, konuşmasının ardından Akşener'in evinin önünden ayrıldı.

Bu arada, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın konuşması sırasında dilinin sürçerek "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener" yerine "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli" demesine, partililer tepki gösterdi.