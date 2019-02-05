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Akşener, yeni adayları açıkladı

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Akşener, yeni adayları açıkladı
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Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı belediye başkan adaylarını açıkladı:

"Kayseri Adayımız Milletvekili Sayın Dursun Ataş Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayımız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Orkun Işıktaşlı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayımız sayın Mehmet Ejder Demir, Mardin Büyükşehir belediye başkan adayımız sayın Tuna Işıkhan, Sayın Hayati Tekin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Sayın Metin Özışık Yozgat belediye başkan adayımız, Sayın Aynur Sezer Kütahya belediye başkan adayımız, Abdülkadir Kırmızı Adıyaman belediye başkan adayımız, Sayın Erkan Çelikoğlu Muş beleidye başkan adayımız".

Dunya.com

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